Бизнес в ускоренном режиме возместил свыше 3 трлн рублей НДС по итогам 2022 года

Бизнес в ускоренном режиме смог возместить более 3 трлн рублей НДС по итогам 2022 года. Об этом ТАСС заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«Более 3 трлн рублей налога на добавленную стоимость возвращено (зачтено) налогоплательщикам в 2022 году в течение одного календарного месяца с момента представления налоговых деклараций», — отметили в ведомстве.

По данным ФНС, всего же в 2022 году плательщики НДМ вернули 4,59 трлн рублей. После подачи соответствующих заявлений возмещение смогли получить свыше 3 тыс. налогоплательщиков на сумму в 298,5 млрд рублей.

В ФНС добавили, что Ускоренное возмещение НДС можно получить при помощи банковской гарантии, поручительства организации из России, в пределах суммы уплаченных налогов за прошедшие три года на сумму свыше 2 млрд рублей.

15 февраля заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что сбор со сверхдоходов бизнеса для пополнения государственного бюджета в формате windfall tax точно не будет реализован через действующие налоги.

До этого издание «Ведомости» сообщало, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала.