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McDonald's в Корее оштрафовали более чем на полмиллиона долларов за утечку данных клиентов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

McDonald's в Корее был оштрафован на 696 млн вон (чуть более $532 тыс.) из-за того, что хакеры смогли украсть личные данные 4,87 млн клиентов из-за небрежного управления данными компании. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По данным агентства, комиссия по защите личной информации наложила штраф на корейское отделение американской сети быстрого питания вместе с финансовым штрафом за утечку данных.

В публикации отметили, что корейское подразделение не смогло обеспечить достаточный уровень защиты информации. При этом был оставлен резервный файл с информацией о клиентах, к которому хакеры нашли доступ.

В результате личные данные более 4,87 млн клиентов были взломаны и ушли к злоумышленникам. Кроме того, было установлено, что McDonald's Korea не уничтожила личные данные более 766 тыс. клиентов, у которых уже закончился срок хранения данных.

15 марта глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что финальная версия законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных была готова. Как рассказал Шадаев, Минцифры надеется, что рассмотрение версии проекта на площадке профильного комитета начнется в апреле.

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