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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 83 рубля впервые с 21 апреля

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Курс евро впервые с 21 апреля 2022 года в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 83 рублей. Это следует из данных торгов.

Курс евро расчетами «завтра» на 11:10 по московскому времени поднимался на 38 копеек, до 82,98 рубля, а еще ранее курс европейской валюты достигал 83,01 рубля — максимума с 21 апреля прошлого года.

Американская валюта выросла на 33 копейки, до 76,99 рубля, а курс юаня почти не изменился: около 11,16 рубля.

Ранее руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс» Роман Чечушков заявлял, что в марте-апреле 2023 года возможно укрепление курса рубля. Финансист считает, что российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-75 рублей к доллару и 76-78 рублей к евро.

Среди факторов укрепления курса рубля Чечушков назвал: рост выручки российских экспортеров и пересмотр формулы налога на добычу полезных ископаемых, ограничивающий уровень дисконта нефти российской марки Urals; ужесточение риторики ЦБ относительно дальнейшей монетарной политики по итогам заседания совета директоров 17 марта.

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