США будут давать субсидии на выпуск чипов с условием не развивать производство в КНР и РФ

Власти США лишат компании, которые будут получать государственные субсидии на выпуск полупроводников, возможности инвестировать в Китай и Россию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ Министерства торговли Штатов.

Министерство представило проект дополнительных требований, которыми будет сопровождаться реализация недавно принятого закона «Чипы для Америки» — о мерах поддержки отрасли на $52,7 млрд.

«Статут запрещает значительные транзакции, связанные с существенным расширением производственных мощностей на передовых и современных объектах в зарубежных странах, вызывающих обеспокоенность, в течение десяти лет с даты присуждения субсидии», — цитирует агентство документ.

К «вызывающим обеспокоенность странам» американское Министерство торговли относит Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Под «значительными транзакциями» оно понимает сделки на сумму от $100 тыс., а «существенное расширение» трактует как наращивание производства на 5%.