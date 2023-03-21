Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США будут давать субсидии на выпуск чипов с условием не развивать производство в КНР и РФ

close
100%
Unsplash

Власти США лишат компании, которые будут получать государственные субсидии на выпуск полупроводников, возможности инвестировать в Китай и Россию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ Министерства торговли Штатов.

Министерство представило проект дополнительных требований, которыми будет сопровождаться реализация недавно принятого закона «Чипы для Америки» — о мерах поддержки отрасли на $52,7 млрд.

«Статут запрещает значительные транзакции, связанные с существенным расширением производственных мощностей на передовых и современных объектах в зарубежных странах, вызывающих обеспокоенность, в течение десяти лет с даты присуждения субсидии», — цитирует агентство документ.

К «вызывающим обеспокоенность странам» американское Министерство торговли относит Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Под «значительными транзакциями» оно понимает сделки на сумму от $100 тыс., а «существенное расширение» трактует как наращивание производства на 5%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть