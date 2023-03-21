ФРС договорилась с пятью центробанками о поддержании долларовой ликвидности

Федеральная резервная система США заявила, что она присоединилась к Банку Канады, Банку Англии, Банку Японии, Европейскому центральному банку и Национальному банку Швейцарии в скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности c помощью постоянных соглашений о своповых линиях в долларах США. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление финансового регулятора Штатов.

«Чтобы повысить эффективность своп-линий в предоставлении финансирования в долларах США, центральные банки, в настоящее время предлагающие операции в долларах США, согласились увеличить частоту операций с семидневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной», — цитирует агентство сообщение ФРС.

Ежедневные своп-линии между ФРС и другими мировыми центробанками будут действовать до конца апреля.

Остальные финансовые регуляторы выступили с аналогичными заявлениями, говорится в материале.

Увеличение частоты транзакций последовало за сделкой, заключенной при посредничестве швейцарских властей по приобретению банком UBS швейцарского банка Credit Suisse. Сделка была заключена, чтобы предотвратить крах последнего. Она сигнализирует о «глубине озабоченности» центральных банков недавними потрясениями в финансовой системе по обе стороны Атлантики, следует из материала.

Своп-линия — это соглашение между двумя центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам. Например, ФРС берет себе доллары, предоставляя ЕЦБ доллары. При этом оба Центробанка просто эмитируют свою национальную валюту и тут же обменивают ее.