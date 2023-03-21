Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В европейских хранилищах растут запасы газа, котировки снижаются

GIE: запасы газа в хранилищах Европы растут второй день

close
100%
Christian Charisius/Reuters

В европейских хранилищах растут запасы природного газа, биржевые котировки снижаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe и лондонской биржи ICE.

За двое суток, 18 и 19 марта, запасы выросли до 55,75%, до примерно 60,9 млрд кубометров газа, при этом данный показатель на 21% выше, чем в среднем в периоде 2018 — 2022 годов.

Тем не менее отмечается, что рост запасов не связан с завершением отопительного сезона — потребление в очередной раз резко упало в связи с выходными днями.

В течение прошлой недели биржевые цены на газ по индексу TTF опустились с $550 в прошлый понедельник до $470 долларов в пятницу. Утром в понедельник, 20 марта, стоимость биржевых фьючерсов составляла $435.

Ранее стало известно, что по данным доклада Совета экономических консультантов при Белом доме, посвященного состоянию американской экономики в прошлом году, стало известно, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу увеличился до 117,4 млн кубометров с 47,8 млн кубометров в 2021 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть