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Bloomberg: страны G7 намерены отложить пересмотр потолка цен на нефть из России

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AP

Государства «Группы семи» (G7) на этой неделе не планируют снижать потолок цен на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации агентства, представители G7 на выходных 18-19 марта проинформировали страны Евросоюза о малой заинтересованности «Большой семерки» в снижении потолка цен на российскую нефть.

Отмечается, что переговоры между G7 и ЕС на соответствующую тему могут быть продолжены после саммита Евросоюза, проведение которого намечено на эту неделю в Брюсселе.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что страны «Большой семерки» и Евросоюза могут задержать свое решение по коррекции потолка цен на российскую нефть в связи с расхождением позиций или принять компромиссный вариант с символическим снижением лимита на $5, до $55 за баррель.

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