Saudi Aramco и DHL Supply Chain объявили о создании общего предприятия по закупкам и логистике

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco и немецкая DHL Supply Chain объявили о создании совместного предприятия по закупкам и логистике в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

Saudi Aramco и DHL Supply Chain решили создать новое совместное предприятие, которое займется комплексными закупками и логистикой. Предполагается, что проект будет запущен в 2025 году.

В публикации отметили, что совместное предприятие поначалу будет сосредоточено на Саудовской Аравии с возможным расширением на другие страны. Такой шаг поможет клиентам повысить эффективность цепочки поставок и улучшить эконмическую выгоду.

12 марта пресс-служба саудовского предприятия сообщила, что чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефти компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила рекордные $161,1 млрд.

До этого в Saudi Aramco заявили, что компания собирается вложить $7 млрд в создание нового нефтехимического производства в Южной Корее. В пресс-релизе добавили, что текущая сумма инвестиций — это лишь часть от суммы в $30 млрд, которые компания собирается вложить в южнокорейские проекты.