«Ведомости»: ЦБ поддержал идею ограничения торговли акциями недружественных оборонных компаний

Центробанк разрабатывает правовой механизм, который ограничит торговлю на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо первого зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина от 15 марта депутату от «Единой России» Александру Якубовскому.

Регулятор «разделяет позицию о недопустимости с учетом текущих геополитических условий продолжения обращения в России ценных бумаг указанных компаний и поддерживает введение ограничения на такое обращение», следует из статьи. Для выработки «необходимых правовых решений» с целью ограничения обращения в России ценных бумаг компаний из недружественных стран, которые производят продукцию военного либо двойного назначения, ЦБ направил свои предложения «компетентным государственным органам», говорится в письме Чистюхина. В документе не уточняется, о каких органах идет речь, пишет газета.

Представитель Центробанка отказался от комментариев «Ведомостям».

Сейчас в России доступны бумаги 11 иностранных корпораций, которые поставляют вооружение на Украину, уточняется в статье.