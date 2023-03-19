Аналитики американского банка Goldman Sachs пересмотрели прогноз по ценам на нефть

Аналитики американского банка Goldman Sachs, одного из самых оптимистичных в прогнозах по стоимости нефти, изменил свой прежний прогноз о росте цен на нефть до $100 в ближайшие 12 месяцев, сообщает Bloomberg.

Теперь аналитики прогнозируют, что нефть марки Brent достигнет $94 за баррель в ближайшие 12 месяцев и $97 за баррель во второй половине 2024 года, передает издание.

В сообщении банка указано, что цены на нефть упали, несмотря на рост спроса в Китае, учитывая давление на банковский сектор, опасения по поводу рецессии и уход инвесторов.

«Исторически после таких травмирующих событий корректировка и восстановление цен происходит только постепенно», — отмечает банк.

На этой неделе ситуация вокруг швейцарского банка Credit Suisse спровоцировала панику на рынках: нефть рухнула до 15-месячного минимума, а нефть марки Brent упала на 12% — до уровня ниже $73 за баррель.

После снижения цен банк ожидает, что производители стран ОПЕК увеличат добычу только в третьем квартале 2024 года, вопреки прогнозу Goldman о том, что это произойдет во второй половине 2023 года. Аналитики банка считают, что баррель брент-смеси достигнет в ближайшие 12 месяцев $94, а во второй половине 2024 года будет торговаться по $97.

Ранее Bloomberg сообщал, что самый крупный экспортер нефти, Саудовская Аравия, объявила о росте апрельских цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы.