Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики американского банка Goldman Sachs пересмотрели прогноз по ценам на нефть

Bloomberg: Goldman Sachs не ожидает повышения цен на нефть до $100 за баррель

close
100%
Shutterstock

Аналитики американского банка Goldman Sachs, одного из самых оптимистичных в прогнозах по стоимости нефти, изменил свой прежний прогноз о росте цен на нефть до $100 в ближайшие 12 месяцев, сообщает Bloomberg.

Теперь аналитики прогнозируют, что нефть марки Brent достигнет $94 за баррель в ближайшие 12 месяцев и $97 за баррель во второй половине 2024 года, передает издание.

В сообщении банка указано, что цены на нефть упали, несмотря на рост спроса в Китае, учитывая давление на банковский сектор, опасения по поводу рецессии и уход инвесторов.

«Исторически после таких травмирующих событий корректировка и восстановление цен происходит только постепенно», — отмечает банк.

На этой неделе ситуация вокруг швейцарского банка Credit Suisse спровоцировала панику на рынках: нефть рухнула до 15-месячного минимума, а нефть марки Brent упала на 12% — до уровня ниже $73 за баррель.

После снижения цен банк ожидает, что производители стран ОПЕК увеличат добычу только в третьем квартале 2024 года, вопреки прогнозу Goldman о том, что это произойдет во второй половине 2023 года. Аналитики банка считают, что баррель брент-смеси достигнет в ближайшие 12 месяцев $94, а во второй половине 2024 года будет торговаться по $97.

Ранее Bloomberg сообщал, что самый крупный экспортер нефти, Саудовская Аравия, объявила о росте апрельских цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть