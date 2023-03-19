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Bloomberg: Credit Suisse выступает против того, чтобы UBS приобрел его за $1 млрд

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Arnd Wiegmann/Reuters

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse выступает против того, чтобы банк UBS приобрел его за $1 млрд, пишет Bloomberg.

«Credit Suisse, рыночная стоимость которого в пятницу достигла... 8 миллиардов долларов... считает, что предложенная сумма слишком небольшая и нанесет ущерб акционерам и сотрудникам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии планирует изменить законодательство страны, чтобы облегчить быстрое заключение сделки по продаже Credit Suisse.

В публикации отмечается, что власти страны подготавливают экстренные меры для ускорения поглощения и планируют представить законопроект, который позволит обойти обычный шестинедельный период консультаций, необходимый для акционеров UBS, чтобы сделка была заключена немедленно.

Издание подчеркивает, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за $1 млрд. Стороны планируют договорится до 20 марта, но источники утверждают, что нет никаких гарантий того, что подобное произойдет.

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