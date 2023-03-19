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Исследование показало, что прошедший год средняя выручка таксиста выросла на 33%

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Shutterstock

Исследование «ГТК Холдинга» показало, что прошедший год средняя выручка таксиста в России выросла на 33%, сообщает РИА Новости.

«В среднем смена длится около 8 часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — 5 тысяч рублей, в 2020 — 3,1 тысячи рублей, в 2019 — 2,5 тысячи рублей. … чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от выручки», — указано в исследовании.

Отмечается, что в «пандемийный» 2020 год было замечено крупнейшее снижение спроса на такси — при этом последующие два года спрос на эти услуги постепенно восстанавливался.

По данным исследователей, растет число тех, кто отказывается от личного транспорта в пользу каршеринга и услуг такси — вкупе с ростом так называемых «коротких поездок» это также дает рост заработка таксистов.

Ранее стало известно, что зимой такси в России подорожало на 13%.

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