Аналитик Сыроваткин допустил отказ США от доллара при наличии определенной выгоды

США откажутся от доллара только в случае определенной для них выгоды. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Со временем заменить доллар могла бы какая-то новая региональная валюта, например, общая для США и Канады. Это соответствовало бы глобальным трендам. Однако для перехода на наднациональную валюту США должны увидеть очевидные преимущества такого шага», — отметил Сыроваткин.

По его словам, в ближайшее время подобного перехода не предвидится, так как США удобно и выгодно печатать доллары, ведь на них спрос все еще держится на высоком уровне.

Он добавил, что даже масштабный коллапс национальной валюты совсем необязательно побудит страну от нее отказаться. Хотя в 2009 году Зимбабве отказалось от собственного доллара, перейдя на доллары США и фунты стерлингов. Только в США таких процессов не наблюдается.

В конце февраля агентство Bloomberg сообщило, что доллар начнет резко ослабевать во второй половине 2023 года, и его снижение пойдет на пользу мировой экономике, так как поможет преодолеть рост инфляции.