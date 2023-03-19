Полпред президента в ЮФО Устинов считает необходимым задействовать ГЧП в Крыму

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов заявил, что считает необходимым задействовать государственно-частное партнерство в Крыму и Севастополе для развития бизнеса, сообщает ТАСС.

«Используя действующий режим свободной экономической зоны, необходимо эффективнее применять различные формы государственно-частного партнерства, привлекать в Республику Крым и город Севастополь частные инвестиции», — считает Устинов.

Привлеченные инвестиции Устинов считает необходимым направить на строительство новых санаторно-курортных объектов и развивать рыболовный и гражданский флот, а также вкладываться в строительство жилья.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов сообщил о планах построить более 30 детсадов в Крыму и Севастополе в 2023 году.