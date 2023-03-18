Постпредство РФ при ООН: сообщения о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней ложны

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объявил, что все утверждения о пролонгации зерновой сделки на срок, превышающий 60 дней, являются предумышленной ложной манипуляцией. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Любые утверждения о том, что это продлевается на более чем 60 дней, являются <...> преднамеренной манипуляцией», — объяснил дипломат.

В качестве доказательства он опубликовал письмо постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Василия Небензи в адрес руководства ООН о том, что договоренности продлеваются на 60 дней.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление ООН сообщил, что организация подтвердила пролонгацию зерновой сделки.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.