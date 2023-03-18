Newsweek: кризис банков на Западе пойдет на пользу России в конфликте на Украине

Автор издания Newsweek Кэтрин Фанг написала о том, что банковский кризис на Западе играет на пользу России в конфликте с Украиной.

Она отметила, что «если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение (в странах Запада. — «Газета.Ru») может измениться не в пользу оказания помощи Украине, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто».

По ее словам, проблемы с банками могут привести к тому, что Европа ослабнет экономически и ей будет не до помощи Украине.

Фанг при этом добавила, что скорее всего страны Запада все равно не откажутся от какой-либо помощи Украине, так как руководствуются в этом вопросе не экономическими, а политическими соображениями.

Ранее стало известно, что с начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд. До этого акции крупнейших французских банков по итогам торгов в среду 15 марта сильно упали на фоне рекордного падения Credit Suisse.

Президент США Джо Байден при этом выразил уверенность в том, что банковский кризис утих.