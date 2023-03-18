Банк России не устроила идея Минстроя по ставкам в 3-4% по ипотеке от застройщика

В российском Центробанке не согласились с предложением Министерства строительства об ипотеке от застройщиков под 3-4%, так как оно не решает фундаментальных проблем с наценками на жилье. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, написало агентство ТАСС.

«Действительно, Минстрой предлагал вариант 3-4%, нас оно не устраивает. Он сохраняет ровно те же фундаментальные недостатки, ведет к той же наценке на стоимость жилья», — сказала она.

Накануне Набиуллина сообщила, что Центробанк не устраивают различные рискованные ипотечные схемы, и он готов принять решения, касающиеся этой темы.

В первой половине марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в финансовых кругах написала о планах регулятора бороться с выдачей жилищных кредитов по собственным программам застройщиков с экстремально низкими процентными ставками из-за фактического удорожания недвижимости на внутреннем рынке.

На прошлой неделе руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова дала совет, как выбрать ипотечную программу перед покупкой недвижимости.