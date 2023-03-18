Стало известно, в какую сумму россиянам обойдется продуктовая «корзина счастья»

Продуктовая «корзина счастья» обойдется россиянам в сумму от 655 до 683 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса доставки «Сбермаркет».

Отмечается, что в такой набор вошли темный шоколад, орехи, бананы и сыр.

По данным сервиса, продажи сыра с начала января по 15 марта текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 129%, а спрос на орехи в этот же период вырос лишь на 9%.

При этом за последние 2,5 месяца на темный шоколад приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада. Россияне в основном отдают предпочтение сладким и ореховым начинкам шоколада: с карамелью, арахисом, фундуком и миндалем, рассказали в «Сбермаркете».

Ранее консалтинговая компания «Яков и партнеры» и исследовательский холдинг «Ромир» подсчитали, что в 2022 году менее 10% россиян за 2021 год сократили траты на деликатесы и готовую еду.