Съемное жилье в крупных городах за год подешевело на 11% на фоне роста объема предложения

Средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2023 года снизилась относительно аналогичного месяца 2022 года на 11,6% с 49 тыс. до 43 тыс. руб. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса «ЦИАН.Аналитика».

Аренда двухкомнатной квартиры на территории столицы подешевела на 15,6% с 84 тыс. до 71 тыс. руб. В Санкт-Петербурге средний уровень оплаты съемной «однушки» снизился на 12,1%, в Московской области — на 13%.

Ставки начали снижаться из-за роста объема предложения. К середине марта в России предлагали более 64 тыс. квартир для аренды, что на 13% больше относительно года ранее. По сравнению с февралем объем предложения вырос на 35%, в предыдущем месяце снять можно было почти 48 тыс. квартир.

Наибольший рост количества таких квартир оказался в Москве (2,2 раза), Санкт-Петербурге (2 раза), Московской (1,6) и Ленинградской областях (1,6).

На этой неделе партнер адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева предупредила, что перед сдачей квартиры в аренду необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора. По ее словам, были случаи, когда в названии договора указывали слово «аренда», а по содержанию документ оказывался договором купли-продажи или ренты.