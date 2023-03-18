Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Съемное жилье в крупных городах за год подешевело на 11% на фоне роста объема предложения

close
100%
Depositphotos

Средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2023 года снизилась относительно аналогичного месяца 2022 года на 11,6% с 49 тыс. до 43 тыс. руб. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса «ЦИАН.Аналитика».

Аренда двухкомнатной квартиры на территории столицы подешевела на 15,6% с 84 тыс. до 71 тыс. руб. В Санкт-Петербурге средний уровень оплаты съемной «однушки» снизился на 12,1%, в Московской области — на 13%.

Ставки начали снижаться из-за роста объема предложения. К середине марта в России предлагали более 64 тыс. квартир для аренды, что на 13% больше относительно года ранее. По сравнению с февралем объем предложения вырос на 35%, в предыдущем месяце снять можно было почти 48 тыс. квартир.

Наибольший рост количества таких квартир оказался в Москве (2,2 раза), Санкт-Петербурге (2 раза), Московской (1,6) и Ленинградской областях (1,6).

На этой неделе партнер адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева предупредила, что перед сдачей квартиры в аренду необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора. По ее словам, были случаи, когда в названии договора указывали слово «аренда», а по содержанию документ оказывался договором купли-продажи или ренты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть