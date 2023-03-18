Опрос: больше четверти граждан России хранят сбережения в наличных

Более четверти российских граждан предпочитают хранить свои накопления в наличных, а наиболее непопулярным вариантом хранения сбережений являются ценные бумаги и сбережения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос.

Исследование подготовлено факультетом социальных наук НИУ ВШЭ «Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения».

По словам авторов доклада, предпочтения россиян по форме сбережений стабильные много лет подряд.

Как уточняется, большинство соотечественников предпочитает откладывать либо в наличной форме (26%), либо на банковский депозит (23%).

Также 26% граждан предпочитают вкладывать в покупку недвижимости или дорогой техники.

Ранее утверждалось, что 46% россиян получали повышение зарплаты по собственной инициативе. 28% опрошенных уверены, что любой сотрудник может раз в год попросить работодателя о повышении зарплаты.