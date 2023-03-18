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На Украине сообщили, что доходы страны от туриндустрии сократились на 31% в 2022 году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Представители туристической отрасли Украины заплатили в государственный бюджет страны 1,5 млрд гривен (около 3 млрд руб.) налогов, что на 31% меньше относительно показателя 2021 года. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наибольшая доля поступлений в 2022 году пришлась на отели — 898 млн гривен (1,8 млрд руб.), что на 30% меньше по сравнению с 2021 годом. В основном налоги поступали от внутреннего туризма.

В частности, в стране зафиксировали прирост налоговых поступлений на 46% от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовали в качестве временного убежища для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.

В первой половине февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, согласно которому Молдавию «приглядывают» на роль «следующей Украины».

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она против восстановления авиасообщения с Россией. Глава государства также призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике.

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