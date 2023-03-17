Акции First Republic Bank падали на 29,17% на сообщениях о возможной продаже бизнеса

По итогам дневных торгов 17 марта стоимость акций американского банка First Republic Bank падала почти на 30%. Одной из главных причин подобной динамики стали сообщения о возможной продаже бизнеса кредитной организации, свидетельствуют статистические данные биржи NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологических компаний.

Так, по состоянию на 17.09 мск стоимость ценных бумаг First Republic Bank падала на 29,17%. В моменте котировки снижались до $22,02 за акцию. Таким образом, на американском финансовом рынке произошло еще одно резкое падение стоимости ценных бумаг.

До этого со схожими проблемами столкнулся крупный инвестиционный банк Silicon Valley Bank. Падение стоимости его акций на 60% в итоге привело к закрытию кредитной организации Департаментом финансовой защиты и инноваций.

17 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что 11 крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов. Финансовая поддержка будет оказана в рамках спасения кредитной структуры.