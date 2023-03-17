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Сбер отметил рост спроса россиян на ипотеку с начала года

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк зафиксировал рост спроса россиян на ипотечные кредиты с начала 2023 года. Об этом журналистам сообщил президент банка Герман Греф.

«… мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%. А по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так в январе-феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн руб. В марте мы наблюдаем сохранение этой тенденции, так как за первую половину марта уже подано более 150 тыс. заявок на сумму 560 млрд руб.», — отметил Греф.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка, по итогам февраля текущего года объемы выдачи ипотеки на российском внутреннем рынке не достигли пиковых показателей конца 2022-го. При этом требования к потенциальным заемщикам в последний месяц зимнего периода оставались умеренными.

10 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка написала, что спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался в два раза ниже ожиданий Минцифры. Так, по итогам 2022 года было выдано лишь 5 тыс. подобного вида кредитов вместо планируемых 10 тыс.

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