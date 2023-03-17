Спикер Госдумы Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию для избежания кризиса

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кризис банковской системы США охватит тех, кто больше всего на эту систему полагался. В своем Telegram-канале Володин выразил мнение, что государствам, чтобы избежать кризис, нужно проводить дедолларизацию.

«Вашингтон, печатая необеспеченные доллары, спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков», — отметил он.

Ранее газета Financial Times сообщала, что с начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков Соединенных Штатов — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд.

Издание отмечало, что инвесторы начали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций, так как опасаются ужесточения регулярного надзора на фоне обострившегося банковского кризиса.