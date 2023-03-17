Китайские эксперты положительно оценили продление «зерновой сделки» на 60 дней, отметив, что этого срока будет достаточно для стабилизации цен, сообщает ТАСС.

«Россия готова продлить еще на 60 дней зерновую сделку, которая до этого два раза продлевалась на 120 дней. Полагаю, что этого достаточно, чтобы облегчить ситуацию. Это также играет важную роль с точки зрения гуманизма, благоприятно отражается на мировой политике и экономике. Россия правильно поступает», — считает профессор Института международных отношений и общественных связей при Шанхайском университете иностранных языков Ван Нин.

Он признал, что продление сделки в первую очередь приносит выгоду Украине, указав на то, что также сделка несет большую выгоду Турции, которая зарабатывает на этом.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объявила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней.