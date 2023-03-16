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Материнскую компанию Pornhub приобрела частная инвестиционная фирма

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Global Look Press

Материнская компания Pornhub MindGeek из Монреаля была приобретена частной инвестиционной фирмой Ethical Capital Partners. Об этом сообщается на их сайте.

В заявлении отмечается, что ECP берет на себя управление MindGeek, которую в последние годы подвергали критике за размещение нелегального контента.

По словам партнера-основателя ECP Фади Мансура, в фирме ищут инновационные и этически ориентированные компании, которые работают на передовой новых, развивающихся отраслей, а MindGeek является динамичным технологическим брендом, который «основан на доверии, безопасности и соблюдении нормативных требований». Мансур подчеркнул, что благодаря ECP канадской компании удастся укрепить ее уже существующие достижения.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix анонсировал документальный фильм «Money Shot: история PornHub».

Продюсер ленты Сюзанна Хиллингер выразила надежду, что документальный фильм даст зрителям взгляд изнутри на то, как работают интернет-платформы подобного содержания. «Мы надеемся, что этот фильм породит важные разговоры о сексе и согласии, как в интернете, так и в мире», — говорит она.

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