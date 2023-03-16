Spiegel: продуктовые дискаунтеры в Германии резко повысили цены на товары своих брендов

Продуктовые дискаунтеры в Германии повысили цены на товары собственных брендов, отчего бедным слоям населения их стало значительно сложнее покупать. Об этом пишет газета Spiegel, ссылаясь на анализ организации потребителей Foodwatch.

По данным исследования, большинство торговых дискаунтеров в Германии подняли цены на товары собственного производства. Поэтому те, кто желал сэкономить, и чаще всего покупал товары собственной марки у той или иной торговой сети, сильнее всего почувствовали на себе рост цен по итогам прошлого года. В целом, собственные бренды ряда дискаунтеров подорожали на 31% и выше. При этом по данным Федерального статистического управления, общая инфляция на продукты питания составила около 20%.

В публикации отметили, что организация Foodwatch критикует саморекламу бакалейщиков, которые должны быть на стороне потребителя. Однако на самом деле многие производители резко подняли цены, просто завлекали потребителей привлекательной рекламой.

В Foodwatch добавили, что власти Германии для спасения ситуации должны повысить доход граждан, а также предложить бесплатные обеды в школах и детских садах, снизить НДС на фрукты, овощи и бобовые до нуля.

20 января Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного сотрудниками телеканала ARD писал, что почти половина жителей Германии (49%) сократили потребление мяса за последние пять лет, и только 2% респондентов признались, что за это время увеличили потребление мясной продукции.