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Путин заявил, что страны Запада предлагают своим жителям репу

Путин: Запад пророчил России депрессию и спад, но сам предлагает населению перейти на репу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Государства Запада заявляли, что экономику России ждет депрессия и спад, пустые полки магазинов, однако они сейчас сами предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Об этом глава государства сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что жизнь распорядилась по-другому.

«Репа — хороший продукт, но и за репой тоже, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас все-таки значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», — сказал российский лидер.

По его словам, это не вина самих европейцев, вся причина в засухе, но без российских удобрений им все равно сложно будет обойтись для повышения урожайности.

Также Путин заявил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, а в апреле темпы роста розничного товарооборота достигнут не менее 5%.

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