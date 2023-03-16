Предприниматели воспользовались сервисами цифровой платформы МСП.РФ 1,8 млн раз

За первый год работы цифровой платформы МСП.РФ на ней зарегистрировались более 320 тыс. российских предпринимателей, юрлиц, самозанятых и планирующих открыть свой бизнес, которые воспользовались ее сервисами и продуктами более 1,8 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Запросы пользователей касались заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ. В среднем каждый зарегистрированный на платформе воспользовался ее сервисами более 5 раз.

Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, цифровая платформа — один из федеральных проектов, составляющих нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Цель ее создания — предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения. Одна из приоритетных задач — сделать платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством», — отметил Решетников.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, запуску проекта предшествовал большой этап работы, приоритетные услуги для цифровизации определялись вместе с предпринимателями.

«В числе наиболее востребованных сервисов — «Региональные меры поддержки». Для его интеграции в МСП.РФ нам пришлось увязать цифровую платформу с более чем 30 региональными информационными системами для поддержки предпринимателей. Для остальных субъектов РФ были созданы личные кабинеты. Через них сотрудники органов власти и инфраструктуры поддержки размещают свои меры на цифровой платформе, принимают и обрабатывают заявки предпринимателей», — рассказал Исаевич.

В Корпорации МСП уточнили, что сегодня на платформе представлено свыше 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, идет работа по упрощению процедуры получения поддержки.

Напомним, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, ее сервисы и услуги стали доступны пользователям в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.