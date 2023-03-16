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РБК: Coca-Cola осталась лидером по продажам в магазинах несмотря на уход из России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Американский бренд газированных напитков Coca-Cola остался лидером по продажам на российском внутреннем рынке несмотря на приостановку производства в РФ в связи с международными санкциями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

«В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola» (его производят российские заводы Multon Partners, которые принадлежали боттлеру оригинального напитка — компании Coca-Cola HBC Россия). На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства (14,1%)», — говорится в материале.

При этом доля Coca-Cola импортного производства в продажах газированных напитков на российском рынке за год упала более чем в три раза. Замкнули тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка». Кола от американской компании PepsiCo оказалась на шестом месте с долей 3,7%, заключается в статье.

16 февраля газета «Известия» сообщила, что торговые сети в России и международные производители договорились о снятии с прилавков товаров, дизайн упаковки которых схож с оригиналом известных иностранных брендов. При этом договоренность коснется только тех иностранных марок, которые остались в России.

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