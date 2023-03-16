Минфин США: Турция собирается принимать меры по пресечению обхода санкций

Министерство финансов США утверждает, что власти Турции собираются принимать меры по пресечению обхода санкций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление американского внешнеполитического ведомства по итогам двусторонних консультаций.

В нем говорится, что заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, и замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу 13 марта провели встречу в Вашингтоне. Нельсон «дал высокую оценку недавно предпринятым» турецкой стороной «усилиям по укреплению режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, а также приверженности принятию мер с целью пресечения обхода санкций». Американский Минфин не стал указывать, о каких именно рестрикциях идет речь.

Также в тексте отмечается, что Нельсон и Тузджу заявили, что «защита международной финансовой системы от злоупотреблений» является общей целью.

Ранее сообщалось, что Турция остановила параллельный импорт в Россию товаров, которые ранее попали под санкции западных стран. Эксперты связывают это с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который угрожал турецким компаниям вторичными санкциями за нарушение режима ограничительных мер в отношении России.