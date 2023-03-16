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Минфин США: Турция собирается принимать меры по пресечению обхода санкций

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Depositphotos

Министерство финансов США утверждает, что власти Турции собираются принимать меры по пресечению обхода санкций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление американского внешнеполитического ведомства по итогам двусторонних консультаций.

В нем говорится, что заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, и замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу 13 марта провели встречу в Вашингтоне. Нельсон «дал высокую оценку недавно предпринятым» турецкой стороной «усилиям по укреплению режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, а также приверженности принятию мер с целью пресечения обхода санкций». Американский Минфин не стал указывать, о каких именно рестрикциях идет речь.

Также в тексте отмечается, что Нельсон и Тузджу заявили, что «защита международной финансовой системы от злоупотреблений» является общей целью.

Ранее сообщалось, что Турция остановила параллельный импорт в Россию товаров, которые ранее попали под санкции западных стран. Эксперты связывают это с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который угрожал турецким компаниям вторичными санкциями за нарушение режима ограничительных мер в отношении России.

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Санкции против России
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