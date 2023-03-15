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«Ъ»: банкротство Silicon Valley Bank оставило стартапы без лояльного кредитования

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Silicon Valley Bank

Технологические стартапы на фоне банкротства крупного американского банка Silicon Valley Bank столкнулись с проблемой получения «исключительных условий кредитования и обслуживания». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Как пишет газета, вероятнее всего, и то и другое после краха SVB станет для молодых компаний куда менее доступным.

SVB в течение 40 лет занимался кредитованием молодых компаний Силиконовой долины и был крупнейшим банком этого типа в США, говорится в публикации. Бизнес-модель SVB была полностью ориентирована на стартапы, кредиторами выступали венчурные инвесторы, которых банк «умел убедить в том, что очередная молодая компания заслуживает шанса и финансирования».
10 марта 2023 года банк объявил о банкротстве. Физические лица смогут вернуть хранившиеся в нем деньги без каких-либо последствий – об этом позаботились американские власти.

Ранее Bloomberg написал, что высокотехнологические стартапы по всему миру столкнулись с необходимостью борьбы за выживание после банкротства SVB.

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