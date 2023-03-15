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Инфляция в Польше поднялась до рекордных показателей

Годовая инфляция в Польше в феврале составила рекордные 18,4%

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Depositphotos

В феврале уровень инфляции в Польше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года составил 18,4%. Об этом сообщает государственное статистическое агентство страны GUS.

Сильнее всего поднялись цены на продукты — 24%, энергоносители — 22,7% и транспортные услуги — 22%. Наименее выражена инфляция в секторе здравоохранения, где она составила 10%, и в сфере коммуникаций — 7,8%. Среди продуктов питания в Польше, как и в других странах ЕС, сильнее всего подорожал сахар — на 85%.

В январе уровень инфляции в Польше составил 17,2%. Еще в 2021 году уровень инфляции составлял 5,1%.

Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания назвали «политической проблемой Евросоюза». За последний год цены на продукты питания в еврозоне выросли на 15%, а в Германии и ряде других европейских стран темпы инфляции в этом секторе превышают 20%.

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