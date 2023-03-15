МЭА: Россия в феврале обеспечила 40% импорта нефти Индии и 20% Китая

Российская Федерация в феврале текущего года обеспечила 40% импортируемой Индией нефти и 20% импорта Китая. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что Россия поставила более 70% своего экспорта нефти в эти две страны.

В 2022 году для 4,5 млн баррелей российской нефти в сутки пришлось найти альтернативные рынки взамен странам ЕС и Северной Америки. Азиатские покупатели, в первую очередь в Индии и в меньшей степени Китая, приобретали нефть из России с дисконтом.

В отчете подчеркивается, что увеличение объемов нефти позволяет предположить, что ее доля в импорте Китая и Индии становится слишком большой.

Также Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за март 2023 года сообщило о снижении экспорта нефти из России по итогам февраля. По данным агентства, он упал на 500 тыс. баррелей в сутки на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза.