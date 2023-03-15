Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спикер Госдумы Володин пошутил, что банковский кризис в США начался из-за отъезда Чубайса

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Во время правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку заявил, что кризис в банковском секторе США начался из-за отъезда из России бывшего гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса.

«А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста», — отметил Володин.

По его словам, сетевое хозяйство в России после реформы Чубайса осталось в разобранном состоянии.

13 марта CNN сообщил, что попытка властей США, связанная с устранением последствий краха Silicon Valley Bank (SVB) не смогла успокоить инвесторов и вызвала глобальную панику на финансовом рынке. CNN указали, что, несмотря на покупку HSBC (FTRXX) британского подразделения SVB за 1 фунт стерлингов и заверения, что клиенты смогут продолжить банковские операции в обычном режиме, акции на ранних утренних торгах начали падать.

До этого газета Financial Times писала, что четыре крупнейших банка США потеряли более $52 млрд рыночной стоимости за один день на фоне финансовых трудностей, с которыми столкнулся американский Silicon Valley Bank (SVB). Организация занималась кредитованием технологических стартапов, однако отток вкладчиков спровоцировал резкое падение стоимости ее акций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть