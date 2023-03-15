Спикер Госдумы Володин пошутил, что банковский кризис в США начался из-за отъезда Чубайса

Во время правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку заявил, что кризис в банковском секторе США начался из-за отъезда из России бывшего гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса.

«А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста», — отметил Володин.

По его словам, сетевое хозяйство в России после реформы Чубайса осталось в разобранном состоянии.

13 марта CNN сообщил, что попытка властей США, связанная с устранением последствий краха Silicon Valley Bank (SVB) не смогла успокоить инвесторов и вызвала глобальную панику на финансовом рынке. CNN указали, что, несмотря на покупку HSBC (FTRXX) британского подразделения SVB за 1 фунт стерлингов и заверения, что клиенты смогут продолжить банковские операции в обычном режиме, акции на ранних утренних торгах начали падать.

До этого газета Financial Times писала, что четыре крупнейших банка США потеряли более $52 млрд рыночной стоимости за один день на фоне финансовых трудностей, с которыми столкнулся американский Silicon Valley Bank (SVB). Организация занималась кредитованием технологических стартапов, однако отток вкладчиков спровоцировал резкое падение стоимости ее акций.