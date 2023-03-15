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Bloomberg: TikTok обсуждает возможность отделения от материнской компании ByteDance в КНР

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Dado Ruvic/Reuters

Руководство социальной сети TikTok обсуждает возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, подобный шаг в текущий момент рассматривается как крайняя мера на случай, если соцсети не удастся убедить правительство США в отсутствии угрозы со стороны TikTok для американской нацбезопасности.

В этой ситуации отделение от материнской компании ByteDance должно получить одобрение со стороны правительства Китая, утверждают источники.

Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил проект закона, который позволит президенту страны Джо Байдену ввести запрет на работу в стране китайской социальной сети TikTok. 

Пакет поправок от палаты представителей США был принят большинством членов комитета. Из 40 человек 24 конгрессмена проголосовали за инициативу, а 16 — против. Документ направлен на общее голосование в палату представителей.

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