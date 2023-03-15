Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эр-Рияд отказался продавать нефть странам, установившим потолок цен

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Эр-Рияд не продаст нефть любой стране, которая решила ввести потолок цен на саудовские поставки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, пишет Energy Intelligence.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки», — прокомментировал антикартельный законопроект NOPEC Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Инициатива No Oil Producing and Exporting Cartels Act предполагает, что США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

Министр добавил, что тогда сократит производство нефти. Он также указал: «Я не удивлюсь, если другие [государства] сделают то же самое».

По словам представителя Эр-Рияд, такой шаг приведет к дисбалансу спроса и предложения на рынке этого ресурса.

Ранее помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил в Американском предпринимательском институте, что в марте власти страны проведут совместный с ЕС обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты.

Министр энергетики Саудовский Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что введение Западом потолка цен на российскую нефть создает риски для мирового рынка энергоресурса.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть