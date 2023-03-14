В Банке России сообщили, что реальный эффективный курс рубля в феврале снизился на 5,1%

Реальный эффективный курс рубля в феврале 2023 года сократился на 5,1% относительно января. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

Эффективный курс рубля рассчитывают на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России с учетом инфляции.

Значение снизилось к американскому доллару в феврале на 5,5% по сравнению с январем. При этом реальный эффективный курс национальной валюты сократился по отношению к европейской валюте на 4,2% к январю 2023 года.

К 19:10 (мск) $1 на Московской бирже стоит 75,32 руб., €1 — 80,68 руб.

На прошлой неделе финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал курс американского доллара в течение марта 2023 года на уровне 76 руб.

Ранее 14 марта ТАСС сообщил, что кредитные организации Кубы начали принимать карты российской платежной системы «Мир».

По данным агентства, эмблема платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов.