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Bloomberg подсчитал, что в Испании рекордно выросли цены на основные ингредиенты паэльи

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Shutterstock

Стоимость основных ингредиентов для паэльи в Испании за год выросла на 19,1%. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных Национального статистического института страны.

Как пишет издание, показатель более чем втрое превышает уровень инфляции в Испании, которая составила 6,1% по итогам февраля.

Оливковое масло повысилось в цене за год на 33,5%, бобовые и овощи — на 23,6% и рис — 21,2%. Стоимость соли и специй выросла за указанный период на 17,1%, охлажденная и мороженая рыба подорожала на 9,4%, морепродукты — на 7,9%.

Темпы роста стоимости продуктов для приготовления национального испанского блюда также оказались рекордными. В феврале 2022-го изменения цены в сравнении с тем же месяцем 2021 года составляли 9%. В феврале 2021-го относительно аналогичного месяца 2020 года ингредиенты повысились в цене на 1,3%.

Во второй половине февраля испанский министр по социальным правам и повестке дня Ионе Беларра призвала ввести в стране скидки на основные продукты питания из-за роста цен на них.

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