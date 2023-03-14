Wildberries ввел штрафы для владельцев пунктов выдачи заказов на фоне объявления забастовки

Wildberries решил ввести дополнительный штраф для владельцев пунктов выдачи заказов на фоне разгара забастовки из-за новой политики компании. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В публикации отметили, что теперь маркетплейс собирается штрафовать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации». Изменения в оферте маркетплейс опубликовал 14 марта.

В новом пункте договора оферты 8.15 указано, что штраф в размере 100 тыс. рублей также накладывается в случае выявления маркетплейсом фактов распространения ПВЗ недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к маркетплейсу.

По мнению авторов Telegram-канал Baza, неясно, как маркетплейс будет искать тех, кто опубликовал «дискредитирующую» информацию. Однако теперь пользователи официальных чатов начали проходить двойную авторизацию. Речь идет о том, что для написания сообщения в чате пользователь должен указать свой никнейм в приложении Telegram. Если этого не произойдет, то пользователь из чата будет удален.

Ранее во вторник владельцы ПВЗ маркетплейса Wildberries собрались объявить забастовку из-за новой политики компании. По словам собственников, они недовольны новыми условиями оферты — с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел неподходящий или бракованный товар. Они подчеркнули, что бесконечные штрафы не позволяют им зарабатывать.