В Подмосковье посетители ресторана избили официанта, потому что не смогли выбрать суп

В подмосковном Монино трое посетителей ресторана напали на официанта, потому что не смогли определиться с заказом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в баре «Ильф и Петров», компания из трех мужчин отдыхала в заведении, нетрезвые друзья решили заказать суп и подозвали официанта.

Молодой человек предложил выбрать им позиции из меню и пообещал вернуться через пару минут. Приятелей такой ответ не устроил, мужчины схватили официанта за волосы и попытались вытащить на улицу, сотрудник заведения смог отбиться.

Спустя несколько минут один из нападавших вернулся и ударил молодого человека кулаком в лицо, у официанта случился припадок, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Дебоширов задержали, обстоятельства конфликта устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга произошла стрельба в одном из ресторанов, ранен один из посетителей. В заведение ворвался мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, злоумышленник стал бросаться на людей, сидевших за столиками. Дебошир достал пистолет и выстрелил из него в одного из посетителей, пуля попала в ногу мужчине. Прибывший на место наряд полиции задержал подозреваемого в стрельбе, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим за наркотики, мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками.