Двое детей попали в больницу после обработки квартиры от клопов

В британском городе Слау малолетние брат и сестра попали в больницу с отравлением. После обработки квартиры от насекомых. Об этом сообщает Mirror.

Дом семьи с двумя детьми в британском Слау обработали от клопов специалисты частной службы. Им порекомендовали покинуть жилище на сутки, женщина с сыном и дочерью вернулись в квартиру, посторонних запахов они не ощутили и легли спать.

Утром брату и сестре стало плохо, их госпитализировали в токсикологическое отделение местной больницы. Медики установили, что дети отравились парами ядовитой жидкости, которой травили клопов.

Местные власти пообещали разобраться в сложившейся ситуации, другие жители дома также пожаловались на проблемы с дыханием и головную боль, люди отметили, что помещения не оборудованы системой вентиляции, поэтому травить в них насекомых было нельзя.

До этого сообщалось, что двухлетняя девочка впала в кому, отравившись каннабисом, спрятанным в «Киндер-сюрпризе». Ребенок, оставленный без присмотра родителей, обнаружил маленький кусочек наркотика в желтой пластиковой части шоколадного яйца. Пострадавшую экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии, через несколько дней комы она пришла в себя.

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