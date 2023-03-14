Garnet: количество российских сделок с жильем в Турции снизилось на 35,2%

Число российских сделок с недвижимостью в Турции снизилось на 35,2% в январе 2023 года относительно декабря 2022 года. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования инвестиционной компании Garnet.

Всего за первый месяц 2023 года россияне купили в Турции 1557 объектов недвижимости. Количество заключенных в январе сделок оказалось минимальным с сентября 2022 года.

Снижения количества заключенных с гражданами России договоров наблюдается два месяца подряд, начиная с ноября 2022 года. В декабре 2022-го число сделок в месячном выражении сократилось на 6,7%.

Во второй половине февраля «Лента.ру» со ссылкой на данные компании Garnet сообщила, что спрос москвичей и жителей Подмосковья на покупку недвижимости в Турции в 2022 году увеличился на 90% по сравнению с годом ранее.

В конце февраля глава турецкого агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Юнус Сезер привел данные, согласно которым количество жертв землетрясений в Турции выросло до 44 374.