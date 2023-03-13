Экс-помощник главы Минфина Робертс: банковская система США небезопасна

Бывший помощник министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что банковская система Соединенных Штатов небезопасна. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Банковская система небезопасна, потому что пять крупнейших банков США несут риски потерь вдвое больше мирового ВВП», — отметил он.

Он отметил, что банкам США придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг.

Робертс подчеркнул, что для предотвращения дальнейших крушений банков США, ФРС необходимо снизить ключевую ставку. По его словам, альтернативой этому может стать выделение крупных сумм на спасение банков, что может привести к обесцениванию доллара.

Ранее стало известно, что американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite в начале торгов 13 марта опустились на 0,7%.

10 марта в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB). Банкротство связали с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США.

13 марта стало известно, что в штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков.