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Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

Минобороны РФ предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

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Shutterstock

Министерство обороны России собирается уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Об этом говорится в документе, который опубликован на портале публикации проектов нормативно-правовых актов.

Планируется утвердить координаты, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море, на южной части в восточной части Финского залива.

9 мая бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Россия обладает значительными силами в Калининграде, в случае прямого столкновения НАТО с РФ его «необходимо будет нейтрализовать».

2 мая польские велосипедисты прокатились вдоль границы с Калининградской областью и нарвались на крупный штраф.

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Ранее в Госдуме дали совет «отрезателям» Калининграда от России.

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