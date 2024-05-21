Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иосиф Пригожин заявил, что не смог стать актером

Продюсер Иосиф Пригожин назвал себя несостоявшимся артистом

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин назвал себя несостоявшимся артистом. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Пригожин напомнил, что закончил ГИТИС. Он пробовался в театральных студиях и эпизодических ролях в кино. По словам продюсера, у него был опыт в актерском мастерстве, но не было наставника. Из-за этого шоумену было тяжело.

Пригожин назвал Юрия Айзеншписа своим наставником в продюсерской отрасли.

«Благодаря ему у меня получились первые шаги. Благодаря ему я познакомился с Виктором Цоем и огромным количеством людей. Потом мне выпала честь работать с Вахтангом Кикабидзе, с певицей Соной. И так я стал менеджером, по большому счету, хорошим, профессиональным, на мой взгляд», — поделился продюсер.

Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В 2024 году певица и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. Пригожин называл любовь главным успехом их крепкого брака.

Ранее певица Валерия рассказала о своем самом безрассудном поступке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами