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Тренажерный зал в центре Перми затопило кипятком

В центре Перми тренажерный зал затопило кипятком

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Level Up | Тренажерный зал/VK

Тренажерный зал Level Up в центре Перми затопило кипятком, людей пришлось эвакуировать. Об этом сообщает 59.ru.

По информации издания, инцидент произошел 20 мая в тренажерном зале, который расположен на перекрестке улиц Советской и Газеты Звезда. Трубу горячего водоснабжения, находящуюся за стеной спортзала, прорвало — помещение стало затапливать кипятком.

«Людей эвакуировали мгновенно, но переодевались они уже на улице — не было возможности дойти до раздевалки. Схватили вещи — и на улицу. Спасти оборудование, вещи, даже банально свет выключить мы уже не успели. Буквально за пять-десять минут уровень воды поднялся на 53 сантиметра», — рассказал руководитель Level Up Андрей Шкляев, передает 59.ru.

Сейчас из тренажерного зала откачивают воду. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее в Петербурге кипяток залил парковку с автомобилями.

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