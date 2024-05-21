Тренажерный зал в центре Перми затопило кипятком

Тренажерный зал Level Up в центре Перми затопило кипятком, людей пришлось эвакуировать. Об этом сообщает 59.ru.

По информации издания, инцидент произошел 20 мая в тренажерном зале, который расположен на перекрестке улиц Советской и Газеты Звезда. Трубу горячего водоснабжения, находящуюся за стеной спортзала, прорвало — помещение стало затапливать кипятком.

«Людей эвакуировали мгновенно, но переодевались они уже на улице — не было возможности дойти до раздевалки. Схватили вещи — и на улицу. Спасти оборудование, вещи, даже банально свет выключить мы уже не успели. Буквально за пять-десять минут уровень воды поднялся на 53 сантиметра», — рассказал руководитель Level Up Андрей Шкляев, передает 59.ru.

Сейчас из тренажерного зала откачивают воду. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее в Петербурге кипяток залил парковку с автомобилями.