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Депутат Госдумы Чепа: ужесточение санкций в области частной собственности ударит по США

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Ужесточение введенных в отношении Российской Федерации санкций в области частной собственности может нанести серьезный удар доверию США. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Минфин и Минюст США планируют расширить ограничения в отношении лиц, которые помогают подпавшим под санкции гражданам России уклоняться от ограничений.

Чепа отметил, что раньше и так было известно, что владеет американской недвижимостью, информация была в открытом доступе. По мнению парламентария, в части ограничений в отношении лиц, которые помогают гражданам РФ уклоняться от санкций, американские власти видят, что не достигают никаких успехов. В связи с эти они «просто от бессилия» пытаются предпринять какие-то меры.

Депутат напомнил, что 13 марта президент США Джо Байден сделает заявление относительно финансовой защиты американской банковской системы.

«Если вопрос по защите частной собственности подвиснет, я думаю, это серьезный удар по доверию США, которое сильно пошатнулось в мире в последнее время», — сказал Чепа.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают создание механизма санкций против Китая из-за сотрудничества с РФ.

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Санкции против России
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