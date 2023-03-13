The Telegraph: Британия потерпела крах в выбранном курсе на зеленую энергетику

Энергетическая политика Британии, которая заключалась в достижении нулевых выбросов к 2050 году, потерпела крах, так как власти стали возвращаться к использованию ископаемого топлива. Об этом пишет The Telegraph.

В публикации отметили, что энергетическая политика Британии была и остается полной катастрофой. По первоначальным планам страна стремилась достичь нулевых выбросов к 2050 году, что потребует упора на возобновляемые источники. Но теперь правительство вопреки заявленным целям утверждает, что для укрепления энергетической безопасности в краткосрочной перспективе понадобится больше ископаемого топлива, потому что экологически чистые проекты отнимают слишком много времени.

По данным издания, инвестициям в энергетический сектор мешает налог на непредвиденную прибыль. При этом главы крупнейших поставщиков электроэнергии, включая EDF, Orsted и RWE, предупредили, что власти Британии, которые ввели жесткие налоговые сборы, поставили под угрозу экологические инвестиции на десятки миллиардов фунтов.

По мнению автора статьи, ситуация в стране могла улучшиться, если бы строились новые атомные электростанции (АЭС). Однако последняя станция выработала свой ресурс еще в 1995 году, а новая будет построена на раньше 2027 года.

21 февраля ТАСС со ссылкой на статистические данные местной независимой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) сообщил, что по итогам прошлого года Великобритания потратила на закупки газа на £50-60 млрд больше, чем за допандеймийный период. Суммарные траты Соединенного Королевства на импорт природного топлива за 12 месяцев составили £60-70 млрд.