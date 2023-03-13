Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

The Telegraph: Британия потерпела крах в выбранном курсе на зеленую энергетику

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Энергетическая политика Британии, которая заключалась в достижении нулевых выбросов к 2050 году, потерпела крах, так как власти стали возвращаться к использованию ископаемого топлива. Об этом пишет The Telegraph.

В публикации отметили, что энергетическая политика Британии была и остается полной катастрофой. По первоначальным планам страна стремилась достичь нулевых выбросов к 2050 году, что потребует упора на возобновляемые источники. Но теперь правительство вопреки заявленным целям утверждает, что для укрепления энергетической безопасности в краткосрочной перспективе понадобится больше ископаемого топлива, потому что экологически чистые проекты отнимают слишком много времени.

По данным издания, инвестициям в энергетический сектор мешает налог на непредвиденную прибыль. При этом главы крупнейших поставщиков электроэнергии, включая EDF, Orsted и RWE, предупредили, что власти Британии, которые ввели жесткие налоговые сборы, поставили под угрозу экологические инвестиции на десятки миллиардов фунтов.

По мнению автора статьи, ситуация в стране могла улучшиться, если бы строились новые атомные электростанции (АЭС). Однако последняя станция выработала свой ресурс еще в 1995 году, а новая будет построена на раньше 2027 года.

21 февраля ТАСС со ссылкой на статистические данные местной независимой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) сообщил, что по итогам прошлого года Великобритания потратила на закупки газа на £50-60 млрд больше, чем за допандеймийный период. Суммарные траты Соединенного Королевства на импорт природного топлива за 12 месяцев составили £60-70 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть