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Банк ВТБ в Казахстане начал выпускать пластиковые карты «Мир»

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Владислав Воднев/РИА Новости

Дочерний банк ВТБ в Казахстане начал выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщила пресс-служба банка.

«В декабре прошлого года мы представили цифровые карты «Мир». Сейчас мы начали выпускать их в пластике», — говорится в сообщении.

В финансовой организации уточнили, что «ВТБ Казахстан» обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные. То есть, клиенты смогут снимать деньги с карт без ограничений по числу операций.

Кроме того, клиенты смогут получать переводы с карт «Мир» любого иностранного банка, оформить онлайн-покупки в российских сервисах, проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online.

Ранее посол Российской Федерации в Гаване Андрей Гуськов заявил, что подготовка к запуску платежной системы «Мир» на Кубе близка к завершению.

Сейчас карты системы «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

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